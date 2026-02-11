Famiglia scafese a processo per furti | accusa di cleptomania e richiesta di messa alla prova

Una famiglia di Scafati finisce davanti al giudice con l’accusa di aver commesso diversi furti aggravati nella provincia di Caserta. La madre, il figlio e la fidanzata del giovane sono stati chiamati in tribunale, dove dovranno rispondere delle accuse. La difesa ha presentato anche una richiesta di messa alla prova, sostenendo che il giovane potrebbe avere problemi di cleptomania. I prossimi giorni chiariranno se ci saranno condanne o altre misure.

Un nucleo familiare scafese a processo per furti aggravati in provincia di Caserta. Un'intera famiglia, composta da madre, figlio e dalla fidanzata del giovane, è finita nel mirino della giustizia con l'accusa di furto aggravato. I tre, residenti a Scafati, sono stati individuati come responsabili di una serie di furti avvenuti in diversi negozi di Marcianise, in provincia di Caserta, circa un anno fa. La vicenda è giunta a un punto cruciale con la richiesta di giudizio immediato da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere, e la conseguente difesa che punta sulla "messa alla prova" per i suoi assistiti.

