Famiglia Pavironica e truccabimbi il carnevale al mercato Albinelli

Il Mercato Albinelli si prepara a due giornate speciali per il Carnevale. Giovedì 12 febbraio, il mercato ospiterà la famiglia Pavironica e il truccabimbi, offrendo un’occasione per divertirsi e vestirsi a tema. L’evento si inserisce nel calendario cittadino dedicato alle celebrazioni di Carnevale, in concomitanza con lo sproloquio di Sandrone in Piazza Grande. Le famiglie sono invitate a partecipare e vivere momenti di allegria in un ambiente vivo e colorato.

Il Mercato Albinelli per il Carnevale propone due appuntamenti da non perdere, dedicati ai cittadini e alle famiglie; giovedì 12 febbraio, in occasione del festeggiamento cittadino del Carnevale e dello sproloquio di Sandrone in Piazza Grande, per tutti i bambini e ragazzi o anche adulti che.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Famiglia Pavironica Folla al Mercato Albinelli: "Per il cenone ’fai da te’ d’obbligo i prodotti tipici" Dopo le festività natalizie, i modenesi si preparano al tradizionale cenone di Capodanno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Famiglia Pavironica Argomenti discussi: Famiglia Pavironica e truccabimbi, il carnevale al mercato Albinelli; Il Carnevale del mercato Albinelli: sabato arriva la famiglia Pavironica; Vado, conto alla rovescia per il Carnevale; Il ’Caranval d’na volta’ sfila per Barigazzo. ARRIVA IL CARNEVALE: TORNA LA FAMIGLIA PAVIRONICA E IL CORTEO DELLE MASCHERENel video l’intervista a Vanna Panciroli, Maschera della Pulonia Se vi siete già ritrovati un coriandolo in tasca senza sapere come ci sia finito… è solo l’inizio: Modena sta entrando nel clima del Ca ... tvqui.it La Famiglia Pavironica pronta ad arrivare in centro a Modena dal “Bosco di Sotto”. E Sandrone anticipa due temi dello sproloquio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.