La nonna e la zia dei bambini coinvolti nella vicenda nel bosco hanno raccontato che i piccoli sono molto scossi e depressi. Hanno anche chiesto che si faccia chiarezza e giustizia sulla loro situazione. La loro testimonianza mette in evidenza il grande disagio dei bambini, che appaiono profondamente sconvolti.

Nuovi sviluppi nella vicenda della famiglia nel bosco. La nonna e la zia dei bambini hanno lanciato un appello per i loro piccoli parenti che sono “sconvolti e depressi”. Giunte in Italia per dare manforte a Catherine, rispettivamente loro figlia e sorella, le due donne hanno ribadito di fidarsi della giustizia, augurandosi che venga fatta la cosa giusta. Famiglia nel bosco, parlano nonna e zia dei bambini Tornano a parlare la nonna e la zia dei bambini della famiglia nel bosco che continuano a vivere insieme alla madre, in una struttura ricettiva, lontani dalla loro casa e senza il loro padre Nathan. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, la nonna e la zia dichiarano che "i bambini sono sconvolti e depressi"

La famiglia del bosco, con la zia e la nonna dei bambini, è arrivata in Italia.

Una famiglia proveniente dall’Australia si è ritrovata nel bosco, dove ha incontrato la sorella e i nipoti.

