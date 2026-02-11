Faicchio 200mila euro per la videosorveglianza

Il Comune di Faicchio riceve 200mila euro dal Ministero dell’Interno per installare nuove telecamere e sistemi di rilevamento dei transiti veicolari. I fondi serviranno a rafforzare la videosorveglianza nei punti più sensibili del territorio, migliorando la sicurezza e il controllo degli accessi. La decisione arriva dopo un decreto ufficiale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha approvato il finanziamento.

Il Comune di Faicchio, con Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha ottenuto un finanziamento di 200.000,00 euro destinato alla realizzazione del sistema di videosorveglianza e di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana del territorio comunale. Un investimento concreto per rafforzare la sicurezza urbana, prevenire atti vandalici e contrastare comportamenti illeciti, garantendo maggiore tutela a cittadini, attività commerciali e spazi pubblici. Le nuove risorse permetteranno l’installazione e l’implementazione di telecamere nei punti strategici del paese, contribuendo a rendere Faicchio ancora più sicura e vivibile. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Faicchio, 200mila euro per la videosorveglianza Approfondimenti su Faicchio 200mila euro Via libera alla variazione di bilancio di previsione, Palafrizzoni: “200mila euro per la videosorveglianza” Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Faicchio 200mila euro Faicchio, finanziamento di 200mila euro per la videosorveglianzaIl Comune di Faicchio, con Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro destinato alla realizzazione del sistema di videos ... ntr24.tv

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.