Facebook arrivano le immagini del profilo animate dall’IA

Meta ha iniziato a distribuire nuove funzioni su Facebook che usano l’intelligenza artificiale. Ora gli utenti possono avere immagini del profilo animate e altre novità pensate per rendere più coinvolgente l’esperienza sulla piattaforma. La società vuole rendere più interessante il modo di usare Facebook, introducendo strumenti che si basano su tecnologie avanzate. Per ora, il rilascio è in corso e non tutti gli utenti hanno ancora accesso alle novità.

(Adnkronos) – Meta ha avviato il rilascio di una serie di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale volte a dinamizzare l'esperienza d'uso su Facebook. Tra le novità principali spicca la possibilità di animare le immagini del profilo attraverso preset specifici, trasformando scatti statici in brevi sequenze di movimento che includono effetti come coriandoli, onde o cuori.

