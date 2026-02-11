Fabrizio Corona denunciato | violato il divieto su Alfonso Signorini

Fabrizio Corona è stato denunciato perché ha violato il divieto di parlare di Alfonso Signorini. Corona, infatti, ha commentato pubblicamente il conduttore, nonostante l’ordine di non farlo. La vicenda si è svolta in modo rapido, e ora si attende il provvedimento delle autorità.

Fabrizio Corona è stato formalmente denunciato dopo aver ignorato il divieto di parlare di Alfonso Signorini. Il giudice del Tribunale civile di Milano, Roberto Pertile, ha trasmesso gli atti al pubblico ministero. Secondo il provvedimento, l’ex fotografo avrebbe continuato a pubblicare contenuti sul conduttore del Grande Fratello nonostante l’ordinanza. Il reato contestato prevede una pena fino a tre anni di carcere. Lo scontro tra i due entra ora in una fase ancora più delicata. Marina Berlusconi commenta Fabrizio Corona e Falsissimo La denuncia del giudice Pertile. Nel provvedimento, il giudice Roberto Pertile parla di violazione consapevole del divieto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Fabrizio Corona denunciato: violato il divieto su Alfonso Signorini Approfondimenti su Fabrizio Corona Fabrizio Corona denunciato dal giudice: violato il divieto su Signorini, rischia tre anni Fabrizio Corona è stato denunciato dal giudice per aver violato il divieto di pubblicare contenuti su Alfonso Signorini. Fabrizio Corona, il giudice: “Non rispetta divieto su Signorini, l’ho denunciato al pm” Fabrizio Corona è stato denunciato dal giudice di Milano perché non rispetta il divieto di pubblicare contenuti su Alfonso Signorini. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ACCANIMENTO SU FABRIZIO CORONA: DENUNCIATO PER VIOLAZIONE DIVIETO SUL CASO SIGNORINI-RISCHIO CARCERE Ultime notizie su Fabrizio Corona Argomenti discussi: Fabrizio Corona denunciato dal giudice: violato il divieto su Signorini, rischia tre anni; Corona come Willy il Coyote ci ricasca ancora: violato il divieto su Signorini, scatta la denuncia penale. Ora rischia tre anni di carcere; Fabrizio Corona rischia il carcere, giudice lo denuncia al PM/ Violato provvedimento su Alfonso; Fabrizio Corona denunciato per violazione di provvedimento del giudice. Fabrizio Corona denunciato dal giudice: violato il divieto su Signorini, rischia tre anniIl giudice denuncia Fabrizio Corona al PM per aver violato il divieto di pubblicare contenuti su Alfonso Signorini ... fanpage.it Fabrizio Corona rischia il carcere, giudice lo denuncia al PM/ Violato provvedimento su Alfonso SignoriniFabrizio Corona rischia il carcere, giudice lo denuncia al PM: Violato provvedimento su Alfonso Signorini e altri divieti ... ilsussidiario.net Circola in rete un video in cui Andrea Pucci — volto storico Mediaset, reduce dal caso Sanremo — si schiera apertamente con Fabrizio Corona nella sua battaglia contro i vertici di Cologno Monzese. Perché il comico ha voltato le spalle all’azienda per cui lavo - facebook.com facebook Marina Berlusconi commenta al Corriere il caso Fabrizio Corona: “Guardi, mi hanno costretto a vederne una puntata: devo dire che, oltre che falsissimo, l'ho trovato davvero noiosissimo. Comunque se ne stanno occupando i nostri avvocati” x.com

