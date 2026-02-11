Fabregas | Un traguardo storico per il Como comprendo le difficoltà del Napoli

Dopo la vittoria del Como ai quarti di Coppa Italia, Cesc Fabregas ha commentato il risultato. Il centrocampista spagnolo ha detto che si tratta di un traguardo storico per il club e ha riconosciuto le difficoltà incontrate dal Napoli, che ha comunque mostrato un buon livello di gioco. La partita è stata intensa, con il Como che ha saputo approfittare delle occasioni e portare a casa il passaggio alle semifinali.

Al termine di una delle sfide più attese dei quarti di finale di Coppa Italia, si sono concentrate le dichiarazioni di un ex campione del calcio internazionale, che ha analizzato con attenzione quanto mostrato sul campo. La partita, caratterizzata da momenti intensi e strategie differenti, ha evidenziato elementi fondamentali per comprendere l’andamento delle due squadre e le prospettive future. Il confronto ha rappresentato un traguardo importante, qualitativamente ricco di emozioni e di significato. Le parole di chi ha osservato attentamente il match sottolineano che si tratta di un momento positivo, ma che la concentrazione e la determinazione devono rimanere alte. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cesc Fabregas si presenta ai microfoni con un sorriso e dice che il traguardo raggiunto con il Como in Coppa Italia è “storico”.

Giovanni Di Lorenzo ha raggiunto le 300 presenze con il Napoli, consolidando il suo ruolo importante nel club.

