Fabiani | La Coppa Italia è una priorità per il VAR abbiamo chiesto chiarimenti alla Lega

Fabiani insiste: la Coppa Italia resta una priorità per il Bologna. In vista della partita contro la Lazio, il dirigente ha confermato che la società ha chiesto chiarimenti alla Lega sul VAR. La squadra si prepara con concentrazione, sapendo che questa competizione può fare la differenza per il prosieguo della stagione.

In vista della sfida di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, emergono riflessioni mirate sull’atteggiamento della squadra, sull’importanza della competizione e sulle dinamiche legate al VAR. Le parole raccolte descrivono un momento di confronto mirato al match, evidenziando aspetti concreti e legati all’attuale stato della squadra. Il discorso ruota attorno alla personalità mostrata dalla squadra sul campo, con la consapevolezza che alcune uscite risultano positive mentre altre possono andare diversamente. Un episodio di Torino, caratterizzato da un gol nei secondi finali, ha fornito una consapevolezza delle capacità del gruppo e ha rafforzato la fiducia nei mezzi disponibili. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lazio, Fabiani a Mediaset: «Non snobbiamo la Coppa Italia. VAR? Abbiamo sollecitato la Lega per questo motivo»

Prima della partita contro il Bologna, Angelo Fabiani ha spiegato che la Lazio non snobba la Coppa Italia.

Legge elettorale, la Lega frena: “Non è una priorità”

A pochi giorni dalla conferenza stampa di Giorgia Meloni, in cui ha annunciato la volontà di riformare la legge elettorale nel 2026, la Lega ha dichiarato di non considerare questa modifica una priorità al momento.

