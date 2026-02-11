Exclusive-US moves to counter China in Bangladesh plans to pitch defence alternatives
La presenza della Cina in Bangladesh preoccupa gli Stati Uniti. Washington sta preparando alternative militari e cerca di rafforzare i rapporti con il governo locale per controbilanciare l’espansione cinese nella regione. Mentre la situazione si intensifica, le mosse statunitensi puntano a rafforzare la propria influenza nel Sud Asia.
DHAKA, Feb 11 (Reuters) - The United States is concerned about China’s expanding presence in South Asia and is planning to offer Bangladesh’s next government U.S. and allied defence systems as alternatives to Chinese hardware, Washington’s ambassador to Dhaka told Reuters. Bangladesh votes in a general election on Thursday after a Gen Z-led uprising toppled India-allied premier Sheikh Hasina in August 2024. She has since taken refuge in New Delhi, allowing China to deepen its influence in Bangladesh as India’s presence wanes. China recently signed a defence agreement with Bangladesh to build a drone factory near the India border, worrying foreign diplomats. 🔗 Leggi su Internazionale.it
