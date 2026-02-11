Excellence Awards | Xbox svela i giochi più venduti apprezzati e con più utenti attivi del 2025

Microsoft ha annunciato i giochi più venduti, più giocati e più amati del 2025 su Xbox. Durante la cerimonia, sono stati premiati titoli che hanno conquistato il pubblico e fatto registrare numeri record durante l’anno. La seconda edizione degli Excellence Awards mette in luce l’effetto di alcuni giochi sulla piattaforma e il successo di questa annata.

Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso per l’ecosistema Xbox, e Microsoft ha deciso di celebrarlo con la seconda edizione degli Excellence Awards, riconoscimenti dedicati ai giochi che hanno segnato l’anno per vendite, partecipazione e gradimento del pubblico. I premi prendono in considerazione l’intero ecosistema Xbox Store: console, PC, dispositivi portatili e cloud gaming. L’obiettivo è valorizzare non solo il successo commerciale, ma anche l’entusiasmo e il coinvolgimento dimostrato dalla community. Le categorie premiate da Microsoft sono quattro e riflettono parametri misurabili legati al comportamento degli utenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

