In Francia, un ex insegnante di 79 anni è stato accusato di aver molestato 89 ragazzini in almeno dieci paesi diversi. Per decenni, i suoi crimini sono rimasti nascosti, protetti da un silenzio che sembrava impossibile da rompere. Ma tutto cambia quando una chiavetta Usb viene trovata e apre un vaso di Pandora, portando alla luce una verità nascosta da troppo tempo.

Una fitta nebbia di silenzio aveva avvolto i suoi crimini per oltre mezzo secolo, fin quando una chiavetta Usb ha aperto un vaso di Pandora. Jacques Leveugle è un cittadino francese di 79 anni ed è stato incriminato dalle autorità transalpine per stupri, aggressioni aggravate e duplice omicidio. A rendere note le generalità di questo criminale seriale è stato il procuratore generale di Grenoble, Etienne Manteauxn, in conferenza stampa. L’uomo è un ex insegnante senza precedenti giudiziari e si trova in detenzione provvisoria dal febbraio 2024. Classe 1946, Leveugle è nato ad Annecy. Per i primi due reati, i fatti riguardano le violenze su decine di minorenni che l’uomo ha commesso dal 1967 al 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ex insegnante 79enne accusato in Francia di stupri di 89 ragazzini in almeno dieci paesi

Approfondimenti su Ex insegnante 79enne

In Francia si rinnova l’orrore con un nuovo caso di abusi su minori.

Un uomo di 79 anni, Jacques Leveugle, è stato arrestato in Francia con l’accusa di aver stuprato e molestato 89 minorenni nel corso di oltre 50 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ex insegnante 79enne

Argomenti discussi: Francia, ex insegnante incriminato per 89 stupri di minori; Orrore in Francia, ex insegnante accusato di 89 stupri su minori; Choc in Francia, 79enne accusato di aver stuprato 90 minori e dell’omicidio di madre e zia; Accusato di stupri su 89 ragazzini, lui confessa anche l'omicidio di madre e zia. Ma servono testimoni: il caso del prof in Francia.

Orrore in Francia, ex insegnante accusato di 89 stupri su minorinoriIl 79enne è accusato di decine di stupri commessi su minori di sesso maschile in 10 Paesi tra il 1967 e 2022. L’uomo è accusato anche di aver ucciso anche la madre e la zia ... msn.com

Francia, ex insegnante incriminato per 89 stupri di minoriReati in 10 Paesi, anche in Svizzera - Ha colpito tra il 1967 al 2022 e avrebbe ucciso anche la madre e la zia - Era stato posto in custodia nel 2024, ora si cercano testimoni ... rsi.ch

Ho conosciuto Joe Zerbib svariati anni fa. Fu l'insegnante di formazione di francese di mio figlio, negli anni delle scuole medie. Joe è nato e cresciuto in Francia ma per passione si è trasferito per un lungo tempo a Napoli. Nei pochi momenti di pausa dalle lezi - facebook.com facebook