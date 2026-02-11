Ex Ilva | Bombardieri su Flacks Non credo venga a fare beneficenza
Il governo non si fida di Flacks. Il sottosegretario Bombardieri commenta senza mezzi termini le visite del rappresentante aziendale, dicendo che non viene a fare beneficenza.
"Abbiamo sempre detto che, in assenza di soluzioni concrete, l’Ilva rischia di chiudere. Naturalmente ci auguriamo che non accada: è una provocazione per richiamare l’attenzione sulla necessità di decisioni rapide. È in corso un percorso con il fondo americano, ma attendiamo notizie in tempi brevi e, soprattutto, un piano industriale chiaro". Lo ha dichiarato il segretario generale PierPaolo Bombardieri, intervenuto a Genova al convegno sindacale “Liguria: il lavoro che vorrei”, parlando del futuro dell’ex Ilva. "Per noi l’Ilva deve ripartire: l’acciaio è strategico per il Paese. Occorre però capire quale sarà l’impatto occupazionale su Genova e Taranto e quali strumenti industriali si intendano mettere in campo per rilanciare un settore che, in Italia, attraversa una fase di crisi", ha aggiunto.🔗 Leggi su Genovatoday.it
