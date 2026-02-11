ex fermi nel palazzo storico case di lusso targate agostini

Un edificio storico all’angolo tra via Masone e via Albini, che un tempo ospitava il Centro Studi, sta cambiando volto. È stato acquistato da un campione di motociclismo, che ha annunciato una riqualificazione prevista per il 2027. La struttura, ex Fermi, diventerà una delle case di lusso targate Agostini, senza perdere il suo carattere originale. La trasformazione sta attirando l’attenzione di residenti e investitori, curiosi di vedere come si svilupperà il progetto.

IL CANTIERE. L’edificio all’angolo tra via Masone e via Albini che ospitava il Centro Studi è stato acquistato dal campione di motociclismo: «Riqualificazione nel 2027, non lo snaturerà». Chi conosce bene la città sa che dietro quei muri affacciati tra via Masone e via Albini si nasconde un pezzo importante della Bergamo del primo Novecento: l’ex sede del Centro Studi Enrico Fermi, un edificio elegante, vincolato, carico di storia. Il tempo, però, non è stato clemente. L’assenza di una funzione e la mancanza di interventi hanno trasformato quel luogo in una presenza muta, sempre più esposta al rischio di degrado. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

