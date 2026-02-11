Evento sull’eccidio senza la parola ‘foibe’ Piccinini accusa il Comune di negazionismo

Nei giorni scorsi si è tenuto un evento in streaming, organizzato da Unione Terra di Mezzo e Istoreco, per ricordare le vittime delle foibe. Ma l’evento ha sollevato polemiche: Piccinini ha accusato il Comune di negazionismo, rifiutando di usare la parola ‘foibe’ nel titolo e nel discorso. La scelta ha suscitato reazioni e critiche da parte di chi vede nel gesto una mancanza di rispetto e una volontà di minimizzare quelle tragedie.

Polemiche politiche su un evento, proposto in collegamento streaming, promosso ieri nel Giorno del Ricordo, organizzato da Unione Terra di Mezzo (Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto) e Istoreco. Un incontro con lo storico Amedeo Osti Guerrazzi "per ragionare su eventi spesso sedimentatesi in forme configgenti nei dibattiti e negli spazi pubblici". A scatenare la polemiche il manifesto di presentazione: "Il manifesto – segnala il consigliere comunale Marco Piccinini di Cadelbosco – non menziona l’eccidio, concentrandosi sul post-fascismo. Sebbene la rappresentazione grafica possa richiamare vagamente le Foibe, emerge come in certi territori si continuino a negare fatti ormai accertati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Evento sull’eccidio senza la parola ‘foibe’". Piccinini accusa il Comune di "negazionismo" Approfondimenti su Giorno del Ricordo Foibe, Morrone (Lega) accusa la sinistra: "Negazionismo storico sulla tragedia, revisionismo inaccettabile" Questa mattina Morrone, deputato della Lega, ha puntato il dito contro alcuni ambienti della sinistra, accusandoli di negazionismo storico e revisionismo sulla tragedia delle foibe. "Foibe? Il negazionismo è un serpente silenzioso, va combattuto" Il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia torna in giro per l’Italia per contrastare il negazionismo sulle foibe. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Evento sull’eccidio senza la parola ‘foibe’. Piccinini accusa il Comune di negazionismo; 81° anniversario dell'eccidio di Porta Brennone; L’eccidio di Cesena, una strage dimenticata -; Foibe: Fontana, Giorno ricordo monito contro odio tra popoli e conseguenze guerre. Qualcuno ha notizie sull'incidente avvenuto nel tratto tra La Grande e il bivio cantina Carafoli verso le ore 18.30 circa di ieri martedi 3/2 (macchina capovolta tra strada e fosso).. Grazie - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.