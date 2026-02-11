Evento sull’eccidio senza la parola ‘foibe’ Piccinini accusa il Comune di negazionismo
Nei giorni scorsi si è tenuto un evento in streaming, organizzato da Unione Terra di Mezzo e Istoreco, per ricordare le vittime delle foibe. Ma l’evento ha sollevato polemiche: Piccinini ha accusato il Comune di negazionismo, rifiutando di usare la parola ‘foibe’ nel titolo e nel discorso. La scelta ha suscitato reazioni e critiche da parte di chi vede nel gesto una mancanza di rispetto e una volontà di minimizzare quelle tragedie.
Polemiche politiche su un evento, proposto in collegamento streaming, promosso ieri nel Giorno del Ricordo, organizzato da Unione Terra di Mezzo (Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto) e Istoreco. Un incontro con lo storico Amedeo Osti Guerrazzi "per ragionare su eventi spesso sedimentatesi in forme configgenti nei dibattiti e negli spazi pubblici". A scatenare la polemiche il manifesto di presentazione: "Il manifesto – segnala il consigliere comunale Marco Piccinini di Cadelbosco – non menziona l’eccidio, concentrandosi sul post-fascismo. Sebbene la rappresentazione grafica possa richiamare vagamente le Foibe, emerge come in certi territori si continuino a negare fatti ormai accertati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
