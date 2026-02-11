Eurobond Ucraina e Olimpiadi | Italia tra tensioni europee voto di fiducia e successi sportivi

Questa mattina, in Parlamento, si sono intensificate le discussioni sugli eurobond, con molti che chiedono chiarezza sui rischi e le modalità di emissione. Contemporaneamente, il governo ha ottenuto la fiducia sul sostegno all’Ucraina, anche se le tensioni tra le forze politiche non si sono placate. Nel frattempo, le notizie di giornata sono i successi italiani ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, che portano entusiasmo tra gli sportivi e un po’ di sollievo tra i cittadini.

Le tensioni sull’introduzione degli eurobond, il voto di fiducia sul sostegno all’Ucraina e i successi ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 dominano le prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, 11 febbraio 2026. L’impresa di Arianna Fontana nello short track, con la conquista della sua dodicesima medaglia olimpica, è un tema ricorrente, mentre la politica italiana è attraversata da dibattiti e sfide interne. Il della Sera apre con le tensioni tra Parigi e Berlino riguardo al debito europeo. Il presidente francese Macron spinge per l’adozione degli eurobond, trovando l’opposizione del leader tedesco Merz.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Eurobond Ucraina Decreto Ucraina, fiducia alla Camera tra tensioni nella Lega e i Vannacciani La Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto Ucraina. Olimpiadi 2026: Italia divisa tra trionfi sportivi e proteste, la foto di Occhiuto accende il dibattito nazionale. L’Italia si trova di fronte a due facce opposte in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Eurobond Ucraina Argomenti discussi: Le tensioni Parigi-Berlino sugli eurobond, l'annessione silenziosa in Cisgiordania, la staffetta d'oro; Germania boccia proposta Macron su eurobond. UE E UCRAINA/ Tremonti: gli eurobond cambiano l’Europa, ora anche Prodi se n’è accortoGli eurobond per l’Ucraina richiamano, 22 anni dopo, una proposta del 2003 dell'Italia. Prodi la bocciò. Oggi può essere l’inizio di un'UE confederale Il dibattito sugli assets russi ormai è acqua ... ilsussidiario.net L'Olanda riparte da Ucraina e Nato, porta chiusa agli eurobondIl futuro governo di minoranza olandese targato D66, Vvd e Cda - che si prepara a giurare il 23 febbraio sotto la guida del progressista Rob Jetten - riparte da tre parole chiave: Ucraina, difesa e co ... ansa.it Macron vuole gli eurobond, no di Merz. Freddezza anche sulla «preferenza europea» - facebook.com facebook

