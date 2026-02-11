EU Commission to take steps to improve drone detection capabilities

La Commissione europea annuncia nuove misure per rafforzare il controllo sui droni. Nei prossimi mesi, l’UE intende migliorare le tecnologie di rilevamento e rendere più stringenti le regole di registrazione. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e prevenire eventuali rischi legati all’uso incontrollato di droni, specie in aree sensibili. La proposta arriva dopo diverse segnalazioni di incidenti e rischi crescenti legati a questo mezzo. Ora si lavora per mettere in campo strumenti più efficaci e regole più chiare in tutta Europa.

BRUSSELS, Feb 11 (Reuters) - The European Commission will work to improve Europe's drone detection capabilities and propose expanding registration requirements, the bloc's executive said in a new action plan published Wednesday.

