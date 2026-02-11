Etnaland sequestrato per violazioni ambientali sigilli al parco acquatico

Le autorità hanno messo i sigilli al parco acquatico Etnaland in Sicilia. Il motivo? violazioni ambientali che hanno portato alla chiusura immediata del parco. I controlli sono stati severi e hanno evidenziato irregolarità nelle norme di tutela ambientale. Ora il parco rimane chiuso fino a nuove verifiche e possibili interventi.

Etnaland, uno dei più importanti parchi acquatici della Sicilia, è stato chiuso dalle autorità a causa di alcune violazioni delle normative ambientali. Il complesso, che include un parco acquatico, uno tematico e un percorso botanico, si estende per 280.000 metri quadrati. Si tratta del secondo sequestro per ragioni ambientali del parco in quattro anni. Nel 2022 un'altra inchiesta aveva infatti portato le autorità ad apporre i sigilli a Etnaland a causa dello smaltimento abusivo dei rifiuti prodotti dal parco. Etnaland chiuso per violazioni ambientali. Durante una conferenza stampa tenutasi l'11 febbraio alle 11:30 la Palazzo di Giustizia di Catania, il procuratore Francesco Curcio e il direttore marittimo della Sicilia orientale, il contrammiraglio Raffaele Macauda hanno comunicato il sequestro del parco acquatico e di divertimento Etnalend di Belpasso, in provincia di Catania.

