Etiopia | Le Addis Girls Skate emancipazione su tavola e orgoglio culturale in abito tradizionale

A Addis Abeba, un gruppo di ragazze sta facendo parlare di sé. Le Addis Girls Skate non sono solo brave a pattinare, ma usano la tavola anche per mostrare il loro orgoglio culturale. Con coraggio, sfidano gli stereotipi di genere e combinano il tradizionale abito etiope con lo stile dello skateboarding. La loro presenza cresce, attirando l’attenzione di chi cerca di cambiare le regole del gioco.

Addis Abeba, Etiopia – Un gruppo di skater etiopi, le Addis Girls Skate, sta conquistando l’attenzione internazionale non solo per le loro abilità sulla tavola, ma anche per il coraggio di sfidare gli stereotipi di genere e per la loro originale interpretazione della moda tradizionale etiope. Il collettivo utilizza lo skateboard come strumento di emancipazione e di espressione di sé in un contesto sociale segnato da forti disuguaglianze. Il loro percorso è stato documentato dalla fotografa Chantal Pinzi, attraverso il progetto “Shred the Patriarchy”, che ha portato alla luce la loro realtà e il loro impegno sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

