Eternit Cassazione annulla processo

La Cassazione ha annullato il processo contro Stephan Schmidheiny, l’imprenditore svizzero condannato in primo grado per le morti legate all’amianto a Casale Monferrato. Il motivo? un problema di traduzione, che ha portato a rivedere la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 17 aprile 2025. Ora si attende una nuova udienza per chiarire la posizione dell’imputato.

22.34 E' stata annullata dalla Cassazione,per un problema di traduzione, la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino, il 17 aprile 2025, ha condannato l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny a nove anni e sei mesi di reclusione per le morti provocate dall'amianto lavorato dalla Eternit a Casale Monferrato,in provincia di Alessandria. Gli 'ermellini' hanno stabilito che i giudici piemontesi dovranno tradurre la sentenza in una lingua nota all'imputato,cioè il tedesco. Processo che è uno di quelli nati da maxi-inchiesta 2004.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Maxi processo Eternit, Cassazione annulla sentenza Corte d’appello per problema di traduzioneÈ’ stata annullata dalla Cassazione per un problema di traduzione la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, il 17 aprile 2025, condannò l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny ... msn.com

Eternit bis, clamoroso stop della Cassazione: senza traduzione in tedesco della sentenza il processo torna a TorinoLa Cassazione ha annullato la sentenza d’appello del processo Eternit bis e ha rinviato tutto a Torino. Non per entrare nel merito delle responsabilità. Non per rivedere le prove. Ma per una questione ... giornalelavoce.it

