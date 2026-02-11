estate attivi un progetto che sa coinvolgere i giovani

"Il progetto ’ Estate attivi ’ si è concluso per l’anno 2025, registrando risultati che ci rendono davvero orgogliosi". Lo comunicano il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi e l’assessore allo Sviluppo turistico, giovani e sport, Mattia Lusini. "Trentasette ragazzi – aggiungono – hanno aderito con entusiasmo ai progetti proposti dalle associazioni del nostro territorio, dimostrando attenzione, partecipazione e voglia di contribuire attivamente alla vita della nostra comunità ". Nel dettaglio sette ragazzi hanno partecipato alle attività della Caritas, due con Avis, 18 con il Faro di Corzano, 10 ragazzi con la Pro Loco di San Piero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

