Esplode uno pneumatico tragedia sfiorata in officina Ferite gravi per un 54enne

Questa mattina un uomo di 54 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente avvenuto in un’officina di San Felice sul Panaro. Lo pneumatico si è improvvisamente esploso, sfiorando una vera e propria tragedia. La scena si è svolta nel primo pomeriggio di lunedì, ma per fortuna nessuno si è fatto male gravemente oltre il 54enne. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno portato l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Poteva trasformarsi in una tragedia l'infortunio sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 9 febbraio a San Felice sul Panaro. Un lavoratore di 54 anni, con oltre trent'anni di servizio alle spalle, è rimasto gravemente ferito mentre svolgeva una procedura di routine: il gonfiaggio di.

