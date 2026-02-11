Esperimenti e scherzi in maschera | è il Carnevale dell' Immaginario scientifico

A Trieste, l’Immaginario Scientifico ha trasformato il Carnevale in un grande laboratorio di divertimento. Durante la giornata, bambini e adulti hanno indossato maschere e partecipato a esperimenti e scherzi ispirati alla scienza. L’obiettivo è stato unire gioco e apprendimento, facendo divertire tutti con attività pratiche e colorate. L’evento ha attirato diverse famiglie che hanno passato il pomeriggio tra risate e scoperte, rendendo il Carnevale un’occasione diversa dal solito per avvicinare i più giovani al mondo della scienza.

Colori, maschere, scherzi e divertimento: all'Immaginario Scientifico di Trieste anche a Carnevale la protagonista non può che essere la scienza. Domenica 15 febbraio e martedì 17 febbraio la visita al museo della scienza nel Magazzino 26 si arricchisce grazie a un piccolo show divertente e.

