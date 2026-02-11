Esondazioni a Tarquinia FdI | Comune sia veloce a quantificare i danni o perde i fondi come nel 2025

Le esondazioni del Mignone e Marta a Tarquinia non sorprendono più nessuno. Questa volta il maltempo ha portato allagamenti anche al lido, creando disagi ai residenti e ai turisti. La polemica si riaccende sulle risorse: il Comune chiede di agire in fretta per quantificare i danni, altrimenti rischia di perdere i fondi già promessi per il 2025. La situazione resta critica e le opposizioni chiedono interventi immediati.

Le esondazioni del Mignone e Marta a Tarquinia e allagamenti al lido non sono una novità. Oltre l'ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito il litorale, a far discutere è l'accesso alle risorse per una simile calamità avvenuta nel 2025. I consiglieri comunali FdI Luigi Serafini e Betsi.

