Esercitazioni sulle stesure dei tarocchi

Oggi in città si sono svolte esercitazioni pratiche sulle tecniche di stesura dei tarocchi. Appassionati e curiosi hanno potuto imparare i segreti delle interpretazioni, provando a rispondere alle domande più diverse usando le carte. Un’occasione per scoprire meglio questo mondo e mettere alla prova le proprie capacità.

