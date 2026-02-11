Escursione nell' antica campagna di Peccioli

Gli escursionisti trovano un nuovo percorso tra le colline di Peccioli. Il sentiero si snoda lungo la campagna, offrendo viste panoramiche sul borgo e sui paesaggi circostanti. La passeggiata si può fare facilmente, ed è adatta a tutti. Peccioli, premiato con la Bandiera Arancione, punta a far conoscere meglio il suo territorio e a invitare più visitatori a scoprire le sue bellezze.

Un percorso panoramico si sviluppa accanto al borgo di Peccioli, dal 2003 Bandiera Arancione del Touring Club per l'accoglienza turistica e la valorizzazione del suo territorio. Nascosto fra il colle del paese e il corso del Torrente Roglio, si trova un angolo di campagna autentica e sorniona.

