Escalation al bar | insulti e calci agli agenti fermato con una scarica elettrica

Una rissa nel bar di via del Partidor si è trasformata in violenza. Un giovane di 22 anni, cittadino georgiano, ha iniziato a urlare e lanciare insulti agli agenti intervenuti. Quando hanno cercato di calmarlo, lui ha reagito con calci e resistenza. Alla fine, gli agenti sono stati costretti a usare una scarica elettrica per fermarlo. La scena si è svolta davanti agli occhi di clienti impauriti.

