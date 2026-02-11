La questione legale sull’eredità Agnelli prosegue senza sosta. I legali di Elkann annunciano che il rigetto dell’istanza di messa alla prova non cambia nulla e che continueranno a portare avanti il caso sul merito. “Andiamo avanti”, affermano, senza lasciarsi scoraggiare dalla decisione del giudice, e sottolineano di aver perso interesse nell’istanza, vista la confusione che si era creata nel quadro processuale.

“ È stata rigettata l’istanza di messa alla prova e, d’altra parte, noi avevamo sinceramente perso interesse a questa istanza visto la frammentazione che si era creata del quadro processuale. È una decisione che per noi non cambia niente. Adesso gli atti saranno restituiti al Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero dovrà notificarci l’avviso di 415 bis, cioè l’avviso di chiusura delle indagini, e poi noi andremo avanti sul merito e dimostreremo che John Elkann non ha fatto nulla”. Così Paolo Siniscalchi e Federico Cecconi, legali che assistono John Elkann, dopo la decisione del gip di Torino che ha rigettato la richiesta di messa alla prova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eredità Agnelli, legali Elkann: “Rigetto non cambia nulla, andiamo avanti sul merito”

Approfondimenti su Agnelli Legali

John Elkann, CEO di Exor, è stato imputato coattivamente per dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità Agnelli e la residenza di nonna Marella.

Il tribunale di Torino ha disposto l’imputazione coatta per John Elkann nell’ambito di un’inchiesta sull’eredità Agnelli, riguardante la residenza in Italia della nonna, Marella Caracciolo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Agnelli Legali

Argomenti discussi: Eredità Agnelli, l'indagine della Procura sulle 35 opere d'arte scomparse: L'originale del Monet era a Villa Frescot ed è stato sostituito da una copia?; I fantasmi di John Elkann: dalle perdite di Stellantis ai giornali, dall’inchiesta sull’eredità alla difesa di Juventus e Ferrari; Eredità Agnelli: la caccia ai quadri spariti e la pista delle mail; Gli Agnelli e l’eredità contesa, che fine hanno fatto le opere d'arte ereditate dagli Elkann: chat e mail nell'inchiesta.

Eredità Agnelli: sfuma messa alla prova per John Elkann, gli atti tornano ai pmTornano indietro le lancette dell’orologio per l’inchiesta della procura di Torino in merito all’eredità di Marella Caracciolo. Il gip Giovanna Di Maria, infatti, in udienza questa mattina ha respinto ... msn.com

Eredità Agnelli, niente messa alla prova per John Elkann: in caso di processo, già incombe la prescrizione (ma anche la brutta figura)Il giudice ha negato l'opzione che avrebbe estinto il reato di truffa ai danni dello Stato per il presidente di Stellantis e Exor ... ilfattoquotidiano.it

Eredità Agnelli, il caso dei 29 quadri: la procura di Roma indaga per illecita esportazione di opere d’arte x.com

Stellantis ammette: abbiamo sbagliato tutto. E correggere adesso costa caro (anche agli azionisti, dove non ci sono solo gli Agnelli e soci, ma pure i risparmiatori). Colpa di John Elkann C'è chi lo pensa - facebook.com facebook