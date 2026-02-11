Erasmus+ 2026 scuole | mobilità individuale KA121 e KA122 in scadenza il 19 febbraio

Scade il 19 febbraio alle 12 il termine per le scuole italiane di presentare le candidature per le mobilità individuali KA121 e KA122 nell’ambito del programma Erasmus+ 2026. Le scuole interessate devono affrettarsi, perché questa è l’occasione per ottenere finanziamenti e partecipare a progetti di scambio e formazione all’estero. La data si avvicina rapidamente e le domande devono essere consegnate entro questa scadenza.

