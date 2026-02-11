Erasmus+ 2026 scuole | mobilità individuale KA121 e KA122 in scadenza il 19 febbraio
Scade il 19 febbraio alle 12 il termine per le scuole italiane di presentare le candidature per le mobilità individuali KA121 e KA122 nell’ambito del programma Erasmus+ 2026. Le scuole interessate devono affrettarsi, perché questa è l’occasione per ottenere finanziamenti e partecipare a progetti di scambio e formazione all’estero. La data si avvicina rapidamente e le domande devono essere consegnate entro questa scadenza.
Si avvicina la prima scadenza per le scuole nell'ambito del Programma Erasmus+ 2026. Le candidature per la mobilità individuale KA121 e KA122 – Istruzione scolastica dovranno essere presentate entro il 19 febbraio 2026 alle ore 12.00 (CET), con gestione affidata all'Agenzia nazionale INDIRE.
Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 2026/27. Scadenza 25 marzo per gli USR, 10 aprile per le scuole. AVVISO
Il Ministero dell’Istruzione ha aperto le iscrizioni per gli assistenti di lingua straniera nelle scuole italiane del prossimo anno scolastico.
Manovra 2026, stanziati 3 milioni di euro per il fondo Erasmus italiano. Il programma di mobilità nazionale riservato a studenti con ISEE sotto i 50.000 euro
Per il 2026, sono stati stanziati 3 milioni di euro per il fondo Erasmus italiano, destinato a studenti con ISEE sotto i 50.
Argomenti discussi: Mobilità e partenariati Erasmus+ 2026 istituzioni scolastiche ed educazione adulti; Erasmus 2026 dell'Università di Pisa: uscito il bando per studiare all'estero; Pubblicato il nuovo bando Erasmus 2026; Esiti Domande Accreditamento Erasmus+ KA120 – Call 2025.
Pubblicato il bando Erasmus 2026, opportunità per studiare e fare tirocinio all'esteroDa venerdì 6 febbraio è online il bando Erasmus 2026 dell’Università di Pisa, un’opportunità concreta per le studentesse e gli studenti che desiderano ... gonews.it
L’Ibsen ottiene l’Accreditamento Erasmus+L’Istituto Comprensivo Ibsen ha ufficialmente ottenuto l’Accreditamento Erasmus+ per il settore Scuola, entrando a far parte della rete di istituzioni educa ... ilgolfo24.it
Progetto Erasmus+ e rete SMILE: studenti in collegamento con scuole di Spagna, Germania, Turchia e Inghilterra - facebook.com facebook
