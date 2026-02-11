Era finito nei guai per maltrattamenti non rispetta le misure imposte dal giudice | arrestato

Un uomo è stato arrestato questa mattina perché non ha rispettato le misure imposte dal giudice. Era sotto controllo dopo essere stato indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, ma ha continuato ad avvicinarsi all’ex compagna, violando le disposizioni. La polizia è intervenuta e lo ha portato in caserma.

Non avrebbe dovuto avvicinarsi all’ex compagna dopo essere stato indagato a piede libero con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Un 49enne è stato arrestato lunedì dai carabinieri di Villafranca con l’accusa di aver violato i provvedimenti di allontanamento.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Maltrattamenti ExCompagna Iniezione nel retrobottega, il farmacista no-vax di Renate condannato era già finito nei guai per i falsi tamponi Non rispetta la sorveglianza speciale: 46enne finisce nei guai Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Maltrattamenti ExCompagna Argomenti discussi: Andrea Piccolo nei guai: nella sua Porsche 2mila euro in banconote false; Spaccio di eroina e cocaina, 51enne in carcere; Dona 7mila euro alla onlus e poi la minaccia per riaverli: condannato per estorsione; Appiccarono incendi a Laureana Cilento: in due nei guai. Spaccio di eroina e cocaina, 51enne in carcereOperazione Lungofiume: il marocchino fermato nell’accampamento vicino al Chienti si era spostato in centro. Bloccato dai carabinieri ... msn.com Perugia, a 89 anni finisce nei guai: molestie a un ragazzino dopo la scuolaÈ finito a processo con l’accusa di adescamento di minore un 89enne residente a Gualdo Cattaneo ritenuto responsabile di aver infastidito ... msn.com SENIGALLIA - Alfredo Nigro era un tenente di polizia. Il 1° maggio 1945 venne catturato nella caserma di Trieste. Per tanti anni di lui non si ebbero notizie poi si scoprì che era finito nella foiba di Basovizza. La moglie, senigalliese, scappò con la figlia Laura tor - facebook.com facebook Il 2026 di Counter-Strike inizia esattamente come era finito: con una vittoria dei Vitality x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.