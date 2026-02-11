Era finito nei guai per maltrattamenti non rispetta le misure imposte dal giudice | arrestato

Da forlitoday.it 11 feb 2026

Un uomo è stato arrestato questa mattina perché non ha rispettato le misure imposte dal giudice. Era sotto controllo dopo essere stato indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, ma ha continuato ad avvicinarsi all’ex compagna, violando le disposizioni. La polizia è intervenuta e lo ha portato in caserma.

Non avrebbe dovuto avvicinarsi all’ex compagna dopo essere stato indagato a piede libero con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Un 49enne è stato arrestato lunedì dai carabinieri di Villafranca con l’accusa di aver violato i provvedimenti di allontanamento.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

