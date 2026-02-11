La vicenda degli Epstein Files tiene ancora banco, tra accuse, sospetti e domande senza risposta. Si parla di vittime e complici, di possibili crimini e di strani rituali. Donald Trump è stato coinvolto? Quanto davvero? Elon Musk avrebbe partecipato ai party più selvaggi? E il finanziere pedofilo, Epstein, faceva parte del Mossad? La sua morte, si dice, sarebbe stata un suicidio, ma molti dubitano. Per ora, queste sono le pezze da aggiustare in un puzzle ancora molto complicato.

Questo articolo sugli Epstein Files è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026. VITTIME Il punto fermo in tutto questo è che Epstein è stato un abusatore seriale di giovani donne e di bambine. Il patteggiamento del 2008 in Florida, un accordo con l’accusa molto morbido, non ha fermato i suoi crimini. Nei nuovi documenti ci sono tracce del tentativo di adescare, forse, addirittura bambine delle elementari (con la scusa di fare un murale sulla sua isola privata) ancora nel 2018, un decennio dopo il patteggiamento e poco prima della morte di Epstein. Il finanziere era soltanto un criminale sessuale che condivideva le sue perversioni con uomini potenti oppure c’era dietro altro? Anche la versione del suicidio – sulla base delle riprese delle telecamere del carcere ora disponibili – vacilla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Epstein Files: le vittime, i complici, i complotti e gli altri possibili crimini commessi durante gli abusi (davvero si praticava il cannibalismo?)

Nuovi dettagli emergono sui file di Epstein, che ora vanno oltre le ipotesi di cospirazione.

L'ex presidente della World Childhood Foundation Usa si dimette dall'Agenzia delle Nazioni Unite.

