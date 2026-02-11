Il sultano Ahmed bin Sulayem degli Emirati ha ricevuto una email da Jeffrey Epstein in cui l'imprenditore scriveva:

Il sultano Ahmed bin Sulayem, uomo d'affari degli Emirati, ha ricevuto da Jeffrey Epstein una email in cui il pedofilo gli scriveva: " Mi è piaciuto il video di torture ". A rivelare la presenza del sultano nei documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia Usa è stato il deputato repubblicano Thomas Massie. L'email risale al 25 aprile del 2009 e il nome del sultano è oscurato. "Un sultano sembra aver inviato" un video di torture: "Il Dipartimento di Giustizia dovrebbe renderlo pubblico", lamenta il deputato. A stretto giro è arrivata la replica del viceministro della Giustizia Todd Blanche: "L'indirizzo email è stato censurato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Epstein e il video delle torture: "Mi è piaciuto". Chi lo ha inviato, crolla tutto

Approfondimenti su Epstein Video

Ultime notizie su Epstein Video

Argomenti discussi: Epstein Files, tra interesse pubblico e dolore privato; Epstein, una storia di dominio maschile; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Epstein, il video dal carcere prima della morte: Ragazze, ho attaccato le vostre foto sul muro.

