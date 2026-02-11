Epstein e il video delle torture | Mi è piaciuto Chi lo ha inviato crolla tutto

Da liberoquotidiano.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sultano Ahmed bin Sulayem degli Emirati ha ricevuto una email da Jeffrey Epstein in cui l'imprenditore scriveva:

Il sultano Ahmed bin Sulayem, uomo d'affari degli Emirati, ha ricevuto da Jeffrey Epstein una email in cui il pedofilo gli scriveva: " Mi è piaciuto il video di torture ". A rivelare la presenza del sultano nei documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia Usa è stato il deputato repubblicano Thomas Massie. L'email risale al 25 aprile del 2009 e il nome del sultano è oscurato. "Un sultano sembra aver inviato" un video di torture: "Il Dipartimento di Giustizia dovrebbe renderlo pubblico", lamenta il deputato. A stretto giro è arrivata la replica del viceministro della Giustizia Todd Blanche: "L'indirizzo email è stato censurato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

epstein e il video delle torture mi 232 piaciuto chi lo ha inviato crolla tutto

© Liberoquotidiano.it - Epstein e il video delle torture: "Mi è piaciuto". Chi lo ha inviato, crolla tutto

Approfondimenti su Epstein Video

Tom Homan, l’uomo delle deportazioni record: 432mila in un solo anno. Chi è lo “zar delle frontiere” inviato da Trump a Minneapolis

Tom Homan è un funzionario noto per aver gestito un numero elevato di deportazioni, raggiungendo 432mila in un solo anno.

“Mio figlio mi chiede perché non ha un papà e a maggio dovrà operarsi di nuovo. Il 2025 mi ha tolto tutto, mi sembrava di impazzire”: lo sfogo di Paola Caruso

Paola Caruso condivide il suo difficile percorso nel 2025, un anno che l’ha messa alla prova con molte sfide personali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Epstein Video

Argomenti discussi: Epstein Files, tra interesse pubblico e dolore privato; Epstein, una storia di dominio maschile; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Epstein, il video dal carcere prima della morte: Ragazze, ho attaccato le vostre foto sul muro.

Epstein Files, 9 documentari in streaming per capire il caso che ha coinvolto tanti vipLeggi su Sky TG24 l'articolo Epstein Files, 9 documentari in streaming per capire il caso che ha coinvolto tanti vip ... tg24.sky.it

epstein e il videoEpstein, guai per Lutnick. Il miliardario al sultano: Belle le torture in videoTra i sei nomi probabilmente implicati nel caso e oscurati dal Dipartimento di Giustizia, secondo le ultime rivelazioni, ci sono Leslie Wexner e il sultano Ahmed bin Sulayem ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.