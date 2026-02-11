Enzo Miccio torna a far parlare di sé, questa volta per la sua vita privata. Dopo anni passati in tv e tra sfilate di moda, il famoso wedding planner ha finalmente svelato dettagli sul suo fidanzato, che ha sorpreso molti fan. La coppia si mostra sempre più affiatata, tra uscite pubbliche e momenti condivisi. La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo, lasciando tutti a parlare.

Dai set di Real Time alle avventure nei reality: scopri la storia incredibile di Enzo Miccio, tra moda, TV e vita privata. Tutto ha inizio nel 2005. Mentre Real Time apre ufficialmente i battenti, un nome inizia subito a risuonare tra i telespettatori: Enzo Miccio. È lui a condurre, accanto ad Angelo Garini, il primissimo programma che consacrerà il suo volto nel panorama televisivo italiano: Wedding Planners. Con eleganza, carisma e quel tocco teatrale che lo contraddistingue, Enzo non si limita a parlare di matrimoni: li trasforma in spettacoli su misura. Da quel momento, la sua ascesa è inarrestabile. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Enzo Miccio, Vita Privata: Chi E' Il Fidanzato Famoso!

Approfondimenti su Enzo Miccio

Ultime notizie su Enzo Miccio

Enzo Miccio, il coming out, la morte del compagno e il desiderio di avere figli: «Mi chiamavano Erode»Enzo Miccio fa coming out nel 2016, quando ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità parlando della relazione con Riccardo Marenghi, all’epoca suo collaboratore. I due si sono lasciati nel 2019 ... ilmattino.it

