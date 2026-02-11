Entra nel supermercato vicino a casa e riempie lo zaino | a Como ancora un minorenne sorpreso a rubare

Nel pomeriggio di ieri, un minorenne ha fatto ingresso nel supermercato vicino a casa sua a Como e ha iniziato a riempire lo zaino di prodotti senza pagare. Si è comportato come un cliente qualunque, camminando tra gli scaffali e passando inosservato, prima di essere scoperto dalla sorveglianza. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate dal personale del negozio.

Nel pomeriggio di ieri è entrato nel supermercato vicino a casa come un normale cliente. Scaffali, reparto cosmetica, uno zaino sulle spalle. Poi il passaggio alle casse senza pagare e l'intervento della vigilanza. Ancora un episodio che vede protagonista un minorenne a Como: un ragazzo di 15.

