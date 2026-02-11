enoteca cotti cambia passo

Dopo oltre settant’anni di gestione familiare, l’Enoteca Cotti di via Solferino cambia proprietà. Ora passa al Gruppo Osteria delle Coppelle, che promette di mantenere lo stile tradizionale, ma introduce anche alcune novità nel locale. La gestione resterà familiare, ma con un nuovo volto, pronto a rilanciare il nome storico di sempre.

Dopo oltre settant’anni di gestione familiare, Enoteca Cotti apre un nuovo capitolo. Lo storico locale di via Solferino passa al Gruppo Osteria delle Coppelle, che ne raccoglie l’eredità con un’impostazione dichiarata di continuità, affiancata da alcune novità strutturali e di format. Gli spazi vengono ripensati senza interventi invasivi: restano le boiserie liberty originali e l’impianto storico, ma tornano due grandi banconi e nuove sedute. La novità vera è il ritorno della mescita: interrotta dagli anni Ottanta, viene riattivata. Si potrà bere al calice, accompagnando il vino con una proposta gastronomica calibrata: formaggi selezionati, salumi e preparazioni di alta gastronomia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

