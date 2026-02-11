Enel incontra i capigruppo tra dubbi sul futuro della centrale e impegni mentre Marchionna chiede di fare in fretta

Enel ha incontrato ieri i capigruppo comunali, ma alla fine non sono arrivati grandi chiarimenti sul futuro della centrale. I rappresentanti dell’azienda hanno presentato poche novità e non hanno fornito risposte definitive, lasciando ancora molti dubbi tra i presenti. Intanto, Marchionna ha insistito per accelerare i tempi, chiedendo di non perdere altro tempo. La riunione si è conclusa senza decisioni concrete, e ora si aspetta di capire quale direzione prenderà il Comune.

Non sono state moltissime, e certamente non risolutive, le novità che i rappresentanti di Enel hanno portato ieri nella conferenza dei capigruppo preparatoria al consiglio comunale monotematico sul futuro della centrale "Federico II" di Cerano. L'unica certezza, infatti, è ancora che la palla è nelle mani del governo ed in particolare del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin i quali dovranno dare forma, non solo in termini tecnici ma anche economici, all'idea - della quale si discute ormai da mesi e mesi - della riserva fredda. Il tavolo con il governo Rispetto alla quale, per la verità, nemmeno i rappresentanti Enel, così come il ministero, hanno ancora le idee chiarissime.

