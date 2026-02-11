Empoli-Juve Stabia segui la diretta

Alle 15.00 si gioca allo stadio Castellani di Empoli, con i tifosi che seguono con attenzione la partita tra Empoli e Juve Stabia. La partita è iniziata da poco e i giocatori si stanno sfidando a centrocampo, pronti a dare il massimo per conquistare i tre punti. La curva empolese è già calda, mentre le due squadre cercano di trovare subito il ritmo giusto. Seguite tutto in tempo reale.

Empoli (Firenze), 11 febbraio 2026 – Seguite qui la diretta della sfida tra Empoli e Juve Stabia allo stadio "Castellani". Azzurri dodicesimi con 28 punti (a quattro lunghezze dalla zona playout), campani ottavi con 35 punti (in zona playoff).

