Embargo del petrolio a Cuba ci sono conseguenze per l’Italia? Gli scenari

L’embargo statunitense sul petrolio a Cuba sta creando problemi anche all’Italia. Le restrizioni impediscono l’arrivo di petrolio dall’isola, e questo influisce sulla produzione di energia e sui prezzi. Le aziende italiane che lavorano con Cuba temono ripercussioni, ma finora nessuna decisione concreta è stata presa. La situazione resta instabile e potrebbe peggiorare se la situazione internazionale non cambia.

L'embargo dei rifornimenti di petrolio verso Cuba, disposto dagli Stati Uniti per motivi geopolitici, sta già avendo effetti devastanti per la popolazione dell'isola e dell'area caraibico-latina. Il timore per il mercato del combustibile fossile potrebbe coinvolgere anche l'altra sponda dell'Atlantico. Le conseguenze per l'Italia potrebbero riguardare, più che i prezzi del carburante, altri settori della cooperazione economica con Cuba. In primi il turismo. Perché gli Usa hanno imposto l'embargo a Cuba. Partiamo dall'inizio, come si dice. Come dimostrato dall' operazione Maduro in Venezuela e dalle minacce su una (impraticabile con la forza) presa della Groenlandia, gli Stati Uniti stanno vivendo un momento di rivolgimento strategico nel proprio emisfero geografico di appartenenza.

Dopo le ultime dichiarazioni di Donald Trump, Cuba sembra essere disposta a trattare, a differenza del Venezuela.

Dopo le recenti tensioni politiche in Venezuela, l’attenzione si concentra sulle possibili conseguenze sul mercato petrolifero.

