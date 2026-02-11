Elmas | Vergara? In Italia dopo 2-3 partite ci si esalta io gli dico sempre che deve andarci piano

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato dopo la partita contro il Como. Rispetto alla stagione, ha detto che in Italia ci si esalta troppo in fretta e che Vergara deve andare con calma. Elmas ha commentato anche l’eliminazione ai rigori dalla Coppa Italia, senza nascondere i dispiaceri, ma ribadendo che bisogna lavorare per andare avanti.

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Crc al termine della partita tra Napoli e Como e si è così espresso sulla stagione e sull'eliminazione ai rigori dalla Coppa Italia contro il Como di Fabregas. Elmas: «Perdere ai rigori è dura, sappiamo che sono una lotteria». Che sensazioni provi? " È dura perdere così ai rigori, perché sappiamo che sono una lotteria. Dispiace uscire da questa competizione, volevamo andare avanti. Però ci sta, ora dobbiamo alzare la testa e pensare subito alla prossima partita." Restando nei novanta minuti, è stata una gara equilibrata: si poteva fare qualcosa in più per chiuderla nei tempi regolamentari? " Sì, certo, si poteva fare qualcosa in più.

In una partita caratterizzata da alcune difficoltà, Meret si mostra con una prestazione complessivamente insufficiente, evidenziando incertezze nei disimpegni dopo quattro mesi di inattività.

