Elisabetta Cocciaretto non si ferma | Non è ancora finita

Elisabetta Cocciaretto non si ferma più. La giovane tennista italiana ha vinto anche ai quarti di finale a Doha, raggiungendo per la prima volta un risultato così importante in un torneo 1000. Dopo le vittorie precedenti, la sua determinazione cresce e si prepara a continuare la corsa.

Una splendida Elisabetta Cocciaretto continua la sua marcia inesorabile e approda ai quarti di finale a Doha raggiungendo per la prima volta il prestigioso traguardo in un torneo 1000. Nel match degli ottavi di finale l’italiana piega la statunitense Ann Li al termine di una maratona e sfiderà la lettone Jelena Ostapenko nel prossimo turno. La giocatrice marchigiana conferma la tempra di un’autentica leonessa e riesce a vincere una partita che sembrava persa dopo aver servito per il match nel secondo set. Il risultato raggiunto consente a Cocciaretto di continuare la sua prepotente scalata nel ranking e di arrivare in trentanovesima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Elisabetta Cocciaretto si prepara alla sua terza finale nel circuito WTA, la seconda a Hobart, dopo aver battuto Ruzic con un punteggio netto.

Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto un notevole progresso nel ranking WTA, passando dalla 80ª alla 71ª posizione.

