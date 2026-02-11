Elezioni Provinciali Calderoli | Avrei aperto altri seggi Gandolfi | Anche io ma non mi è permesso
La campagna elettorale a Bergamo si scalda con parole dure tra i candidati. Calderoli dice di aver voluto aprire altri seggi, ma non gli è stato permesso. Gandolfi replica che anche lui avrebbe voluto, ma si è trovato bloccato. La discussione mette in evidenza le tensioni tra i candidati in vista delle elezioni provinciali.
Bergamo. La campagna per le elezioni provinciali a Bergamo si anima con un botta e risposta di livello. A tirare un colpo mancino è nientemeno che il Ministro Roberto Calderoli (Lega) che in un post su Facebook ammette di essere “da semplice cittadino bergamasco assai dispiaciuto per quanto concerne le future elezioni provinciali”. E a stretto giro gli risponde il presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi: “Rispetto un parere negativo, parere che al quale ogni amministratore deve obbligatoriamente sottostare”. Calderoli: “Avrei istituito sottosezioni elettorali diffuse” “Una premessa doverosa – puntualizza Calderoli – confermo la mia netta preferenza affinché sia restituito lo scettro al sovrano ovverosia al popolo, con il ritorno alla elezione a suffragio universale e diretto del consiglio e del presidente.🔗 Leggi su Bergamonews.it
