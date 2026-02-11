Volodymyr-Zelensky prepara le elezioni presidenziali in Ucraina, previste per la primavera. Contestualmente, punta a organizzare un referendum sull’accordo di pace, cercando di consolidare il suo ruolo e di trovare una soluzione al conflitto. La mossa arriva mentre la guerra in Ucraina prosegue e il paese si avvicina a un momento decisivo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta pianificando elezioni presidenziali da tenere in primavera, da affiancare a un referendum su un accordo di pace. Lo riporta il Financial Times, citando fonti ucraine e occidentali a conoscenza del dossier. Secondo il quotidiano, la mossa arriverebbe dopo le pressioni dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, che avrebbe chiesto a Kiev di andare al voto entro il 15 maggio, pena il rischio di perdere le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti. Il giornale finanziario scrive che Zelensky potrebbe annunciare le elezioni il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Elezioni e referendum sulla pace". La data della svolta per l'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lavora a una doppia mossa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato che gli Stati Uniti avrebbero auspicato un ritiro delle forze ucraine dal Donbass, senza tuttavia chiedere lo stesso alle truppe russe.

