Dopo aver perso il sostegno di Trump e con le truppe di Putin che avanzano senza sosta, Zelensky si rende conto che la guerra potrebbe ormai essere finita. In Ucraina si aprono nuove sfide, mentre il presidente valuta le sue prossime mosse in un momento di grande incertezza.

Dopo essere stato scaricato da Donald Trump e complice l’avanzata inarrestabile delle truppe di Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky sembra prendere coscienza del fatto che la guerra sia ormai perduta. Proprio per questo, come riporta il Financial Times, che cita diversi funzionari americani e ucraini rimasti anonimi, il leader di Kiev starebbe valutando di indire, per il prossimo 24 febbraio — quarto anniversario del conflitto russo-ucraino — le elezioni presidenziali più volte richieste da Putin come condizione sine qua non per chiudere il conflitto, oltre a un referendum per chiedere ai suoi connazionali se sia giunto il momento di mettere fine a una guerra sanguinosa e sostanzialmente già persa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Elezioni e referendum sulla guerra. Zelensky pronto a giocarsi l’ultima carta

Approfondimenti su Elezioni Referendum

Il presidente ucraino Zelensky ha fissato una data importante che potrebbe cambiare tutto nel suo paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che qualsiasi decisione riguardante questioni territoriali in vista di un accordo di pace dovrebbe essere sottoposta a un referendum, coinvolgendo direttamente i cittadini ucraini.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Elezioni Referendum

Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Informative Piantedosi e Musumeci. Approvato decreto elezioni e referendum; Dl elezioni e referendum, da durata voto a compenso scrutatori: le novità e cosa cambia; Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale.

Ucraina, Ft: «Zelensky prepara elezioni e referendum sulla pace. Annuncio il 24 febbraio, voto entro maggio»Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo scrive il Financial Times cita ... ilmattino.it

Zelensky cede agli USA, prepara le elezioni e il referendum sulla pace, il voto entro il 15 maggioAGI - Volodymyr Zelensky prepara il terreno per chiamare gli elettori ucraini a votare per un nuovo presidente e per un referendum su un eventuale accordo di pace Lo rivela il Financial Times secondo ... msn.com

Ucraina, il 24 febbraio Zelensky annuncerà elezioni e referendum sull’accordo di pace. Qui di seguito il link all'articolo >>> https://www.ilsipontino.net/ucraina-il-24-febbraio-zelensky-annuncera-elezioni-e-referendum-sullaccordo-di-pace/ - facebook.com facebook

UCRAINA | Zelensky: "Il prossimo round di colloqui il 17 o 18 febbraio negli Usa". Il presidente ucraino intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e il referendum il 24 febbraio. Kallas: "Le elezioni durante la guerra non è una buona idea" #ANSA x.com