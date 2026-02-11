Elego dà la svolta | nasce il partito socialista riformista sammarinese

Questa mattina, a Sammarino, si è ufficialmente costituito il Partito Socialista Riformista Sammarinese. Dopo settimane di discussioni, il Congresso generale ha deciso di cambiare nome e trasformare il movimento in un vero e proprio partito. La decisione segna una svolta importante per la sinistra locale, che ora punta a rafforzarsi e a presentarsi con una presenza più strutturata alle prossime elezioni.

Da Elego a Partito socialista riformista sammarinese. A sancire il passaggio da movimento a partito, con il cambio di denominazione, è stato il Congresso generale dei giorni scorsi. Qui è stato ufficializzato un percorso già avviato nei fatti, dotando la compagine di una struttura pienamente riconosciuta come partito politico, forte di oltre 70 delegati. "Idee, persone e valori sono stati i temi centrali del dibattito – spiegano dal partito – a sintesi di una comunità orientata alla modernizzazione del Paese e alla riaggregazione delle forze socialiste e riformiste". Momento centrale del Congresso è stato il superamento della denominazione Elego e il ritorno all'identità storica del Psr.

