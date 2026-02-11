Elego dà la svolta | nasce il partito socialista riformista sammarinese

Da ilrestodelcarlino.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, a Sammarino, si è ufficialmente costituito il Partito Socialista Riformista Sammarinese. Dopo settimane di discussioni, il Congresso generale ha deciso di cambiare nome e trasformare il movimento in un vero e proprio partito. La decisione segna una svolta importante per la sinistra locale, che ora punta a rafforzarsi e a presentarsi con una presenza più strutturata alle prossime elezioni.

Da Elego a Partito socialista riformista sammarinese. A sancire il passaggio da movimento a partito, con il cambio di denominazione, è stato il Congresso generale dei giorni scorsi. Qui è stato ufficializzato un percorso già avviato nei fatti, dotando la compagine di una struttura pienamente riconosciuta come partito politico, forte di oltre 70 delegati. "Idee, persone e valori sono stati i temi centrali del dibattito – spiegano dal partito – a sintesi di una comunità orientata alla modernizzazione del Paese e alla riaggregazione delle forze socialiste e riformiste". Momento centrale del Congresso è stato il superamento della denominazione Elego e il ritorno all’identità storica del Psr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

elego d224 la svolta nasce il partito socialista riformista sammarinese

© Ilrestodelcarlino.it - Elego dà la svolta: nasce il partito socialista riformista sammarinese

Approfondimenti su Elego Partito

Elezioni Portogallo: vince il candidato del Partito Socialista

Alle elezioni presidenziali in Portogallo, il candidato del Partito Socialista, António José Seguro, ha ottenuto la vittoria.

Il Partito Socialista annuncia la propria ricomposizione politica per le elezioni comunali del 2027 a Milano.

Il Partito Socialista ha ufficializzato la sua ricomposizione politica in vista delle elezioni comunali del 2027 a Milano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Elego Partito

Argomenti discussi: Elego dà la svolta: nasce il partito socialista riformista sammarinese.

elego dà la svoltaElego dà la svolta: nasce il partito socialista riformista sammarineseIl Congresso generale sancisce il ritorno all’identità storica: eletti nuovi organismi dirigenti e approvato lo Statuto. ilrestodelcarlino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.