Un uomo di origine egiziana ha tentato di seminare le rispettive forze dell’ordine nel centro di Milano. Alla vista delle pattuglie, invece di fermarsi all’alt, ha passato il semaforo rosso e ha proseguito la fuga. Quando gli agenti si sono avvicinati, ha finto un malore per cercare di svignarsela. La scena si è svolta nel cuore della città, con il sospetto che l’uomo volesse sfuggire ai controlli senza riuscirci.

L’ennesimo uomo che alla guida prova ad eludere i controlli da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di un uomo di origine egiziana che nel centro di Milano è scappato all’alt. Era al cellulare dall’inizio di Viale Papiniano, quando la polizia locale gli ha chiesto di mettere giù il telefono, ma lui all’altezza di Porta Vercellina ha girato di colpo, passato con il rosso e i poliziotti lo hanno agganciato in viale San Michele del Carso, perché lui non si è reso conto che c’era dietro anche un’altra moto pronto a fermarlo aver tagliato la strada e aver fatto inversione vietata. A quel punto sembrava che si fermasse, ma è sceso dalla macchina e, da come raccontano i testimoni, ha aperto la portiera, si è buttato per terra e ha finto un malore, anche se presumibilmente è secondo le prime ricostruzioni, l’uomo circolava senza la patente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Egiziano non si ferma all'alt e passa col rosso. Poi finge un malore

Approfondimenti su Milano Controlli

Un uomo ha ignorato l’alt dei carabinieri in Valassina, dando inizio a una fuga incontrollata che si è conclusa con un incidente contro una rotonda.

Un uomo di 40 anni, indiano, ha tentato di eludere un controllo stradale a Nettuno, fingendosi di fermarsi all'alt.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Controlli

Argomenti discussi: Giulio Regeni: a dieci anni dalla morte, il processo riprenderà a Roma il 24 febbraio; Israele ferma le attività di Msf a Gaza: Fuori dalla Striscia dal 28 febbraio; Giulio Regeni, il film al cinema: dopo 10 anni di lacrime, finalmente giustizia? - Libere Recensioni; Morte di Hassan Sharaf, parti civili e difese a confronto.

Egiziano non si ferma all'alt e passa col rosso. Poi finge un maloreL’ennesimo uomo che alla guida prova ad eludere i controlli da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di un uomo di origine egiziana che nel centro di Milano è scappato all’alt. Era al cellulare ... ilgiornale.it

L'intesa tra l’Istituto superiore egiziano 'Don Bosco' del Cairo e l’ISIS Fermi-Mattei per la formazione in apprendistato di primo livello di due ragazzzi egiziani I DETTAGLI - facebook.com facebook