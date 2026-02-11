Ecco ’Jazz al Castello’ in versione invernale

Il Comune di Porto San Giorgio annuncia il ritorno di “Jazz al Castello” in versione invernale. La manifestazione, molto amata nella città, si ripresenta con un cartellone ricco di musica d’autore. Cantiere Eventi e l’assessorato alla Cultura preparano un nuovo appuntamento per gli appassionati, che potranno ascoltare grandi artisti in un’atmosfera diversa dal consueto. L’evento si svolgerà nel castello della città, offrendo un’occasione per vivere la musica anche nei mesi più freddi.

Il Comune di Porto San Giorgio, assessorato alla Cultura, e Cantiere Eventi sono lieti di annunciare il ritorno della grande musica d’autore con la versione invernale di una delle manifestazioni musicali storiche di Porto San Giorgio. “Jazz al Castello – Winter Edition” rappresenta la naturale evoluzione della longeva rassegna estiva, spostando la magia delle atmosfere jazzistiche da Rocca Tiepolo alla raffinata cornice del Teatro Comunale di Porto San Giorgio. La rassegna offrirà al pubblico due appuntamenti di assoluto rilievo, entrambi a ingresso gratuito e con inizio alle ore 21:30. Il primo concerto in programma è per giovedì 12 febbraio e sarà affidato al talento del Simona Trentacoste Quartet. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

