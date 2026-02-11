Ecco il destino di Pavard | l’OM non lo riscatterà ma per l’Inter…

Ecco il destino di Pavard. Il Marsiglia non eserciterà il riscat e il difensore francese si trova ora in bilico. La stagione non è andata come sperava e ora si cerca una nuova sistemazione, con l’Inter che avrebbe mostrato interesse.

Il futuro di Benjamin Pavard è incerto. Il difensore francese, ceduto la scorsa estate al Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto, sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Un rendimento che, dalla Francia, ha già acceso le prime indiscrezioni su un possibile rientro a Milano al termine dell’annata. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rapporti tra Inter e Marsiglia restano solidi e consolidati. Negli ultimi anni diversi giocatori nerazzurri hanno fatto il percorso verso la Ligue 1: da Alexis Sanchez a Correa, passando per Valentin Carboni e lo stesso Pavard.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la sconfitta nella Supercoppa di Francia, Pavard è al centro delle critiche dei tifosi francesi.

