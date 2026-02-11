La piazza nel cuore di Arezzo si anima per l’ultimo giorno di Carnevale. Martedì 17 febbraio, cittadini di tutte le età si ritroveranno tra maschere colorate, coriandoli e musica per festeggiare insieme. La festa promette momenti di allegria e spensieratezza, con tante persone pronte a divertirsi e a vivere un pomeriggio di festa.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Piazza Sant’Agostino si prepara a ospitare l’ultimo di carnevale. È in programma per martedì 17 febbraio la festa tra maschere, coriandoli, musica e voglia di divertirsi. L’appuntamento a ingresso gratuito è a partire dalle 15:30 fino alle 19:00 e sarà reso ancora più allegro grazie al trenino del carnevale aretino dell’Orciolaia. Sorrisi e selfie con i personaggi Disney: Topolino, Pluto, Paperina e Paperino sfileranno assieme alle maschere del carnevale dei Figli di Bocco. Atteso anche lo spettacolo de Gli Efelanti che intratterranno i più piccoli con laboratori e trucca bimbi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il “Carnevale in piazza Sant’Agostino”: festa il 17 febbraio

Approfondimenti su Carnevale Piazza Sant’Agostino

Il Carnevale in Piazza a Carpi torna domenica 1 febbraio, offrendo un evento dedicato a bambini e famiglie.

Martedì 17 febbraio le scuole di Frosinone chiudono in anticipo per la Festa della Radeca.

Ultime notizie su Carnevale Piazza Sant’Agostino

