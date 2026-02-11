Ecco il Carnevale in piazza Sant’Agostino | festa il 17 febbraio
La piazza nel cuore di Arezzo si anima per l’ultimo giorno di Carnevale. Martedì 17 febbraio, cittadini di tutte le età si ritroveranno tra maschere colorate, coriandoli e musica per festeggiare insieme. La festa promette momenti di allegria e spensieratezza, con tante persone pronte a divertirsi e a vivere un pomeriggio di festa.
Arezzo, 11 febbraio 2026 – Piazza Sant’Agostino si prepara a ospitare l’ultimo di carnevale. È in programma per martedì 17 febbraio la festa tra maschere, coriandoli, musica e voglia di divertirsi. L’appuntamento a ingresso gratuito è a partire dalle 15:30 fino alle 19:00 e sarà reso ancora più allegro grazie al trenino del carnevale aretino dell’Orciolaia. Sorrisi e selfie con i personaggi Disney: Topolino, Pluto, Paperina e Paperino sfileranno assieme alle maschere del carnevale dei Figli di Bocco. Atteso anche lo spettacolo de Gli Efelanti che intratterranno i più piccoli con laboratori e trucca bimbi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
