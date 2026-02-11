Ecco a voi i reali gay bikers e il kinky coordinator che hanno reso Pillion il film BDSM più autentico degli ultimi anni

Paul Tallis, uno dei protagonisti del film BDSM Pillion, si è presentato con un atteggiamento deciso all’incontro con il regista Harry Lighton, in un pub dell’East London. La sua presenza ha attirato subito l’attenzione di chi era lì, confermando quanto siano autentici e coinvolti i personaggi dietro questa produzione. I reali gay bikers e il “kinky coordinator” hanno dato un volto vero e crudo a una storia che, sul grande schermo, si distingue per l’intensità e l’originalità.

La prima volta che Paul Tallis si è presentato a un incontro con il regista di Pillion Harry Lighton, in un pub dell' East London, non deve essere passato inosservato. «Sono arrivato in completo sadomaso, tutto in pelle», racconta l'attore gallese che, prima di questo film, non aveva mai messo piede su un set cinematografico. A completare il look, una catena pesante chiusa da un lucchetto: un simbolo ricorrente nelle dinamiche di sottomissione tipiche dell'estetica fetish. Solo in seguito Tallis ha rivelato anche il suo interesse per il pup play, una pratica di ruolo sempre più diffusa nella scena BDSM gay maschile, in cui ci si immedesima in un cane all'interno di una relazione consensuale con un "padrone".

