Nella Promozione, Lunano e Alma Fano si sono prese la testa della classifica. La Nuova Real Metauro, a 17 punti di distanza, rischia di restare fuori dai playoff perché la regola dei 10 punti di differenza blocca ogni possibile sorpasso. La partita di domenica ha visto un Vismara che continua a disturbare le squadre in vetta, senza però riuscire a cambiare le sorti della stagione. Ora tutto sembra deciso, con poche chance di sorprese nelle ultime giornate.

In Promozione c’è stato l’aggancio in vetta. Dietro alle due capolista Lunano e Alma Fano il vuoto (a meno 17 la Nuova Real Metauro) e se non ci saranno variazioni sostanziali (improbabili) non si disputeranno i playoff per la regola della forbice dei 10 punti. In pratica la vincente salirebbe in Eccellenza e la seconda andrebbe direttamente a disputare la finalissima playoff con la vincente degli spareggi promozione del girone B. Lotta aperta invece per uscire dai playout. La quinta giornata del girone di ritorno ha partorito 6 vittorie. Il pari del Lunano con il Vismara (foto) è commentato dal ds Matteo Dominici: "Il Vismara si è presentato a Lunano con grande voglia di fare punti e di giocare la sua partita a viso aperto, noi eravamo partiti bene e il loro gol ci ha spiazzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E’ un Vismara guastafeste

Approfondimenti su Lunano Alma Fano

Gli ex stabilimenti Vismara di Casatenovo, precedentemente sede del salumificio, sono stati rilevati dagli investitori delle Officine Mak di Milano.

Il Trodica sta cercando di rinforzare la rosa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lunano Alma Fano

E’ un Vismara guastafesteIn Promozione c’è stato l’aggancio in vetta. Dietro alle due capolista Lunano e Alma Fano il vuoto (a meno 17 la Nuova Real Metauro) e se non ci saranno variazioni sostanziali (improbabili) non si dis ... sport.quotidiano.net