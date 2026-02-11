Questa mattina è arrivata una svolta nel mondo del calcio europeo. Dopo cinque anni di tensioni, il Real Madrid e l’Uefa annunciano di aver trovato un accordo per mettere fine alla questione Superlega. La Superlega è ufficialmente morta, e le due parti parlano di un accordo per il “bene del calcio europeo”. La pace tra Madrid e la massimo organismo europeo sembra definitiva, e ora si aspettano sviluppi concreti.

In un’improvvisa nota congiunta, il Real Madrid e l’Uefa confermano di aver raggiunto un accordo per il “bene del calcio europeo” sulla questione Superlega. Il progetto, nato nel 2021, aveva suscitato grandissime proteste soprattutto tra i tifosi, al punto da portare moltissimi club (tra cui Juventus – per ultima – Inter e Milan) a tirarsi fuori immediatamente. La superstite eccellente era proprio la squadra di Florentino Perez, fautore maggiore della competizione sovranazionale poi soppiantata dal nuovo format della Champions League ideato dall’Uefa e molto intrigante e soddisfacente (anche se non fornisce le stesse cifre ideali proposte dalla Superlega). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È ufficialmente morta la Superlega, Uefa e Florentino hanno fatto pace dopo 5 anni

Il Real Madrid ha deciso di uscire ufficialmente dalla Superlega.

Dopo il Barcellona anche il Real Madrid esce ufficialmente dalla Superlega. Gli unici che hanno perso tutto da questa storia (o buffonata) siamo stati noi. Anche questo è ufficiale. x.com

FINE DEL PROGETTO #SUPERLEGA PER IL #BARCELLONA Anche i blaugrana hanno comunicato ufficialmente l’uscita di scena dalla competizione #Calcionews24 - facebook.com facebook