È ufficialmente morta la Superlega Uefa e Florentino hanno fatto pace dopo 5 anni

Questa mattina è arrivata una svolta nel mondo del calcio europeo. Dopo cinque anni di tensioni, il Real Madrid e l’Uefa annunciano di aver trovato un accordo per mettere fine alla questione Superlega. La Superlega è ufficialmente morta, e le due parti parlano di un accordo per il “bene del calcio europeo”. La pace tra Madrid e la massimo organismo europeo sembra definitiva, e ora si aspettano sviluppi concreti.

In un’improvvisa nota congiunta, il Real Madrid e l’Uefa confermano di aver raggiunto un accordo per il “bene del calcio europeo” sulla questione Superlega. Il progetto, nato nel 2021, aveva suscitato grandissime proteste soprattutto tra i tifosi, al punto da portare moltissimi club (tra cui Juventus – per ultima – Inter e Milan) a tirarsi fuori immediatamente. La superstite eccellente era proprio la squadra di Florentino Perez, fautore maggiore della competizione sovranazionale poi soppiantata dal nuovo format della Champions League ideato dall’Uefa e molto intrigante e soddisfacente (anche se non fornisce le stesse cifre ideali proposte dalla Superlega). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

